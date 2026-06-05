Yozgat\'ta DEAŞ Üyesi Yakalandı

Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığınca saha çalışmaları gerçekleştirildi.
'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu H.A.N. Saraykent ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - YOZGAT
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