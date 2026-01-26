Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dere yatağına düşen vatandaş kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü düştüğü yerden Sorgun Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - YOZGAT
