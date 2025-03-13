Yozgat'ta Dilenciler Ramazan Pidesi İçinde Para Sakladı - Son Dakika
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Yozgat'ta Dilenciler Ramazan Pidesi İçinde Para Sakladı

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Yozgat'ta zabıta ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerde, bir dilencinin pidesinin içinde 617 TL para buldu. Ekipler, dilencilerin halkın manevi duygularını istismar etmelerine karşı denetimlerini sürdürüyor.

13.03.2025 09:47  Güncelleme: 09:51
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Dilencilerin para saklama yöntemi pes dedirtti

Yozgat'ta dilenciler Ramazan pidesinin içine para sakladı

YOZGAT - Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde dilencinin taşıdığı pideden 617 TL çıktı.

Yozgat Belediyesi Zabıta ekiplerince, Ramazan ayını fırsat bilip vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri şehrin işlek caddelerinde dilencilik yapan kişilere operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Vatandaşlardan topladıkları paraları Ramazan pidesi içerisine saklayan dilenciler, pes dedirtti.

Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Faruk Erbek düzenlenen denetime ilişkin açıklama yaptı. Erbek, "Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak yıl boyunca denetimlerimiz devam ediyor. Özellikle Ramazan aylarıyla beraber dilencilerin ve dini kitapları satarak halkın dini duygularını istismar eden kişilerin denetimleri artarak devam etmekte. Ramazanın ilk gününden son gününe kadar sabah, akşam ve gece ekiplerimiz hem sivil hem de üniformalı şekilde dilenci tespitini yapıyor. Yakaladığımız dilenciler karakola götürülerek gerekli aramalar yapıldıktan sonra üzerindeki paraya el konularak cezai işlem yapılıyor" dedi.

"Pidenin içinde para saklayan dilenci tespit ettik"

Erbek, "Bugün 7 dilenci tespit ettik. Karakola götürdük. Bunlardan bir tanesinde pidenin içerisinde yaklaşık 617 TL para çıktı. Dilenciler halkı hem kullanıyor hem de bu şekilde paralarını gizleyerek zabıtadan paralarını kaçırmaya çalışıyor. Fakat arkadaşlarımız bunlara geçit vermiyor. Ramazanın son gününe kadar denetimler devam edecek. Bundan sonra da yıl boyu dilencilere Yozgat'ta göz açtırmayacağız" şeklinde bilgi verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Dilenciler Ramazan Pidesi İçinde Para Sakladı - Son Dakika

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