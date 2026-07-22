Yozgat\'ta Drift Yapanlara 280 Bin Lira Ceza

Yozgat'ta drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira ceza kesildi.

Divanlı Yüksek Hızlı Tren durağı mevkiinde iki araç sürücüsü drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu durum üzerine harekete geçen Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri iki sürücüyü tespit etti. İki sürücüye toplam 280 bin lira tutarında ceza kesilirken sürücü belgelerine ise 60 gün süreyle el konuldu. - YOZGAT