Yozgat'ta Drift Yapanlara 280 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Yozgat'ta Drift Yapanlara 280 Bin Lira Ceza

Yozgat\'ta Drift Yapanlara 280 Bin Lira Ceza
22.07.2026 19:40
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Yozgat'ta drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira ceza ve 60 gün süreyle ehliyetlerine el konuldu.

Yozgat'ta drift atan iki sürücüye toplam 280 bin lira ceza kesildi.

Divanlı Yüksek Hızlı Tren durağı mevkiinde iki araç sürücüsü drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu durum üzerine harekete geçen Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri iki sürücüyü tespit etti. İki sürücüye toplam 280 bin lira tutarında ceza kesilirken sürücü belgelerine ise 60 gün süreyle el konuldu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Yozgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta Drift Yapanlara 280 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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