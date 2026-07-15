Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat\'ta Firari Hükümlü Yakalandı
15.07.2026 13:46
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Yağma suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan A.Y. Yozgat'ta yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta yağma suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yozgat Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalarda, yağma suçundan hakkında 6 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli firari hükümlü yakalandı. Ekiplerce yakalanan firari hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yozgat, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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