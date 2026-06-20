Yozgat\'ta Freni Boşalan Kamyon 4 Araca Çarptı

Yozgat'ta meydana gelen kazada freni boşalan kamyon, 4 araca çarptı.

Kaza Köseoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 66 DK 339 plakalı kamyon, frenlerinin tutmaması sonucu 06 DPS 649 ticari otomobil, 66 AEM 490 kamyonet, 11 AAN 254 plakalı Hyundai otomobil ve 66 ABR 843 plakalı bir diğer otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri halı yıkama dükkanına girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Otomobillerde maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT