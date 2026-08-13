Yozgat'ta kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta kaçak tütün operasyonu

Yozgat\'ta kaçak tütün operasyonu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda binlerce kaçak tütün ve malzeme ele geçirildi.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda çeşitli kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yerköy ilçesinde operasyon düzenlendi. İlçede faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak tütün mamulleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, B.K. isimli şüpheliye ait iş yerinde aramalar gerçekleştirdi. Aramalarda 3 bin 560 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 12 bin adet boş makaron, sigara sarma makinesi, 2 adet elektronik sigara, 4 bin 537 adet boş sigara kutusu ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki.. Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
Bir zamanlar yan yanaydılar Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı Bir zamanlar yan yanaydılar! Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı
Yalova’da düşen F-16 eğitim uçağının enkazına ulaşıldı Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağının enkazına ulaşıldı

14:08
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan Bakan Bayraktar’a zor soru: Sizce Türkiye’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
13:58
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor
İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor
13:38
Vlahovic’in İstanbul’a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı
Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 17:34:10. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.