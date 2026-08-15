Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 34 Bin Makaron Ele Geçirildi
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kargo yoluyla temin edilip satıldığı belirlenen kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramada 34 bin makaron, 15 kg kıyılmış tütün ve çok sayıda sigara sarma aparatı bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 34 bin adet makaron kaçak tütün ele geçirildi.
Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Saraykent ilçesinde operasyon düzenledi. Şüpheli bir şahsın kargo yoluyla kaçak tütün temin ederek satışını yaptığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada 21 bin 460 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 12 bin 600 adet boş makaron, 60 adet sigara sarma makinesi, elektronik terazi, 510 adet kilitli poşet, 91 adet metal sigara paketi, 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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