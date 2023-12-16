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Yozgat'ta kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Yozgat\'ta kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı
16.12.2023 - 13:38,
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D. idaresindeki 66 IN 855 otomobil, karşı yönden gelen A.K. yönetimindeki 06 AS 990 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma esnasında otomobiller kaldırıma savrulurken, kaza anı kameralara anbean yansıdı. Çarpışma esnasında otomobiller kaldırıma savrulurken, kazada 2 sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Caddesi, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı - Son Dakika
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