Yozgat'ta Kayıp Çocuk Arama Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yozgat'ta Kayıp Çocuk Arama Çalışması

Geniş Video İzle

Yozgat'ta 4 yaşındaki E.Ç.'nin annesi tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor, arama devam ediyor.

15.01.2025 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta kayıp çocuk vakası için arama çalışması başlatıldı

Yozgat'ta önce kayıp ihbarı yapılan ardından ise öz annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 4 yaşındaki çocuğun ölü ya da diri bulunması için çalışma başlatıldı

YOZGAT - Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde yaşanan kayıp çocuk vakası akıllana Narin olayını getirdi.

Edinilen bilgiye göre Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde M.S., Boğazlayan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 6 ay önce 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi öldürüp ilçe çöplüğüne attığını itiraf etti. İtirafı üzerine anne tutuklanırken polis tarafından ilçe çöplüğünde yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Annenin itirafı doğrultusunda çöplüğe atıldığı ileri sürülen çocuğun cesedine ulaşılamadı. Yozgat Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre M.S.'nin üç evlilik yaptığı, çocuğun 2. evliliği devam ederken birliktelik yaşadığı başka bir kişiden dünyaya getirdiği ileri sürüldü. Anne M.S.'nin itirafından 6 ay önce çocuğunun biyolojik babası H.Ç. tarafından kaçırıldığı ihbarında bulunmuştu. Çocuğun biyolojik babası tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda çocuğun atıldığı ifade edilen çöplükte yangın çıktığı ileri sürüldü. İddiaya göre çocuğun resmiyetteki babası olduğu iddia edilen H.Ç.'nin soy bağı reddi davası açtığı da iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yozgat\'ta Kayıp Çocuk Arama Çalışması
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yozgat, Çocuk, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Kayıp Çocuk Arama Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:09:51. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Kayıp Çocuk Arama Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.