Yozgat'ta kayıp öğretmen ölü bulundu
YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz, aracının bulunduğu Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu.
4 Mart Salı günü 23.00 sularından itibaren kendisinden haber alınamayan öğretmen Tanju Oğuz, rama çalışmalarının 3. gününde Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu.
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