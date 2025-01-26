Yozgat\'ta kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı: 4 yaralı

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Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobilin üst geçide çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. O.İ. (20) idaresindeki 19 EK 825 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Ankara istikametinden şehir merkezine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak Şehit Mahmut Turan Üst Geçidi'nin ayağına çarpıp yan yattı. Sürücü O.İ. ile araçta bulunan D.C.K., H.S. ve H.C.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - YOZGAT