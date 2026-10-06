Yozgat'ta lise duvarına satanizm çizimi yapan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Yozgat'ta bir lisenin duvarını şeytan ve satanizm içerikli çizimler yapan şüpheli yakalandı.

Yozgat'ta bir lisenin duvarına çizilen şeytan ve satanizm içerikli simgeler tepkiye neden olmuştu. il Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde çizimleri yapan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada şüpheli hakkında; "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit", "Dini değerleri aşağılama" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldığı duyuruldu.