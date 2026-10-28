Yozgat\'ta merada koyun otlatan 19 yaşındaki genç yıldırım isabetiyle yaşamını yitirdi

Yozgat'ın Merkez ilçesine bağlı Beyvelioğlu köyünde arazide küçükbaş hayvan otlatan 19 yaşındaki genç, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Beyvelioğlu köyü merasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merada koyunlarını otlatan 19 yaşındaki Kemal Can Gültekin'ın üzerine aniden bastıran sağanak yağış sırasında yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gültekin'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Gültekin'in cenazesinin bugün Beyvelioğlu köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.