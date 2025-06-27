Yozgat\'ta Metruk Binalardaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yozgat'ta metruk binaların bulunduğu arazide başlayan yangın, ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 13.00 sıralarında Tuzkaya Mahallesi'nde bulunan boş arazide başladı. Otluk arazide başlayan yangın, metruk binalara sıçradı. Bölgeyi saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine İtfaiye, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ile TOMA sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Arslan, "Yangın ihbarını aldıktan sonra hemen müdahale ettik. AFAD arazözü ve emniyetin TOMA'sı ile müdahalelerimizi yaptık. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başladık. Allah'a şükür herhangi, bir eve sıçramadan kontrol altına alındı. Şu anda ikamet edilen evlerin hiçbirisinde yangın belirtisi yok" dedi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken yangında bir kaplumbağanın alevlere teslim olarak telef olduğu görüntülendi. - YOZGAT