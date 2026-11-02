Yozgat'ta operasyonda şüphelilerin araçlarında 128 sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta operasyonda şüphelilerin araçlarında 128 sentetik ecza hap ele geçirildi

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Yozgat\'ta operasyonda şüphelilerin araçlarında 128 sentetik ecza hap ele geçirildi
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin otomobillerinde 128 sentetik ecza hap, 10.48 gram toz ve 5 bin lira nakit ele geçirildi, yasal işlem başlatıldı.

Yozgat'ta sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Tespit edilen şüpheliler A.B.T., İ.Ç. ve F.Y.'nin otomobillerinde yapılan aramalarda 128 adet sentetik ecza hap, 10.48 gram sentetik ecza hap içinde bulunan toz ve 5 bin lira nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA
Emniyet MüdürlüğüOperasyonNarkotik3. SayfaYozgatGüncelSon Dakika

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