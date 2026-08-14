Ot yangını kısa sürede söndürüldü
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Sorgun ilçesine bağlı Belencumafakılı köyünde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönüm arazi zarar gördü; can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Sorgun ilçesine bağlı Belencumafakılı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ot yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak sürdürüldü. Yaklaşık olarak 2 dönüm arazi yandı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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