Yozgat'ta Piknikte Mahsur Kalma İhbarı

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Yozgat'ta pikniğe gittiler mahsur kaldılar

YOZGAT - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde pikniğe giden bir aile biranda karın bastırması ile dönüş yolunda araç içerisinde mahsur kaldı, aileyi jandarma ekipleri kurtardı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Benli köyünde bulunan bağ evlerinde piknik yapan 34 yaşındaki M. D., 30 yaşındaki S. İ ve 36 yaşındaki H.İ.yoğun kar yağışı nedeniyle dönüş yolunda araç içerisinde mahsur kaldılar. 112 Acil yardım hattını arayan vatandaşların yardımına devriye atan Jandarma ekipleri gitti. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtaran Jandarma ekipleri, yürümekte güçlük çeken S. İp.'yi de sırtında taşıdı. Mahsur kalen 3 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.