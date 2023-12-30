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Yozgat'ta PKK-KCK ve DEAŞ Operasyonu: 3 tutuklu

YOZGAT - Yozgat'ta PKK-KCK terör örgütü ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi 1 şüpheli ile DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi.