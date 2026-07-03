Saman yüklü kamyon alev alev yandı - Son Dakika
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Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Saman yüklü kamyon alev alev yandı
03.07.2026 18:09  Güncelleme: 18:21
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin samanları caddeye serip ıslatmasıyla söndürüldü.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonette yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, samanları caddeye serip ıslatarak alevleri kontrol altına aldı.

Olay, Yerköy ilçesi Ayanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki eski hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 66 ACJ 040 plakalı saman yüklü kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Kasadaki samanların hızla tutuşmasıyla büyüyen alevler yaniğe neden oldu.

Kamyonetten yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen Yerköy Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Samanların içten içe yanması ve alevlerin tabana yayılması nedeniyle ekipler yangını söndürmekte güçlük çekti. Yangının tamamen söndürülebilmesi için kamyonetteki samanlar görevlilerce yola serilerek tek tek açıldı. Cadde üzerine serilen samanlar su sıkılarak ıslatıldı ve yangın uzun uğraşlar neticesinde tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, İtfaiye, Ulaşım, Yerköy, Yozgat, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saman yüklü kamyon alev alev yandı - Son Dakika

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