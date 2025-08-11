Yozgat\'ta Seyir Halindeki Araç Yangını

Yozgat'ta gece saatlerinde seyir halindeki araç alev alev yandı.

Çekerek Sorgun mevkiinde Gökiniş rampasında araç yangını meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıkaya'dan Çekerek istikametine giden 3 kişinin bulunduğu araç seyir halindeyken bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Can kaybı yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT