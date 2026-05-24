Yozgat'ta Takla Atan Araçta 4 Yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen kazada takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyü mevkiinde meydana geldi. F.G. idaresindeki 06 ATB 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü iel araçtaki yolcular A.G, H.G. ve H.G yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT