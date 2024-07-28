Yozgat\'ta Tarlada Saksı İçerisinde 27 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tarlada saksı içerisinde ekilmiş 27 kök kenevir ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ilçede K.T. isimli şahsın tarlada saksı içerisine gizlenmiş kök kenevir ektiği bilgisini aldı. Tarlaya yapılan operasyonda 27 kök saksı ve toprağa ekili kenevir ele geçirildi.
Ele geçirilen kenevirler imha edilirken gözaltına alınan K.T. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - YOZGAT
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