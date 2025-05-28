Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Sorgun'dan Yozgat istikametine seyir halinde giden H.K. yönetimindeki 66 AL 762 plakalı kamyon, Kaymakam Çeşmesi mevkiinde aynı istikamette ilerleyen Z.M iradesindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada H.K. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?