Yozgat\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yozgat kent merkezinde yaşanan trafik kazasında A.S. yönetimindeki 66 ACD 010 plakalı otomobil ile C.B. idaresindeki 66 FE 421 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT