Yozgat\'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat- Ankara karayolunun Başıbüyüklü mevkiinde meydana geldi. Yerköy istikametinden Yozgat'a seyir halinde olan H.Y. idaresindeki 06 BE 2694 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü H. Y. ve yolcular M.Y., E. Y., İ.Y. ve H. H. Y hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
