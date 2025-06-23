Yozgat\'ta Trafik Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında evli çift hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, E-88 karayolunda meydana geldi. H.Z. idaresindeki 81 AAT 619 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Taha Kaymak idaresindeki 34 ZT 1493 plakalı Fiat marka otomobil Çalatlı kavşağında çarpıştı. Kazada Taha Kaymak ile eşi Şükran Kaymak, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT