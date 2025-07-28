Yozgat\'ta Trafo Arızası Yangına Neden Oldu

Yozgat'ta arızalanan trafo nedeniyle çıkan anız yangınında yaklaşık 400 dönüm arazi küle döndü.

İddiaya göre, Tayıp köyünde bölgedeki elektrik dağıtım şirketi Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (ÇEDAŞ) ait trafodaki arızadan kaynaklı yangın çıktı. Otluk alana sirayet eden yangın kısa sürede yayıldı. Yangına Yozgat Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Köy halkı da traktörleriyle tarlaları sürerek söndürme çalışmalarına destek verdi. 1 buçuk saatte söndürülen yangında 400 dönümlük alan küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT