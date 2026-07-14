Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10,2 gram esrar ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. A.Ş. isimli şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda 10,2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT