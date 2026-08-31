Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1848 Hap Ele Geçirildi
Yozgat'ta jandarma, iki şüphelinin otomobilinde 1848 sentetik ecza hap buldu.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şüphelinin Ankara'dan Yozgat'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin söz konusu otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda bin 848 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüphelilerin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA
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