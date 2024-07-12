Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.K. ve Ş.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 2 bin 579 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu hap satışından elde edilen 4 bin lira para ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığınca gözaltına alınan şüpheliler M.K. ve Ş.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - YOZGAT