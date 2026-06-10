Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sorgun ilçesinde düzenlenen saha çalışmaları sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3. Sayfa › Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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