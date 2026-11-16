Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 638 sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 638 sentetik ecza hap ele geçirildi

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Yozgat\'ta uyuşturucu operasyonunda 638 sentetik ecza hap ele geçirildi
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli S.U.'nun ikametinde yapılan aramada 638 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ta polis ekiplerince 638 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli S.U.'nun ikametinde yapılan aramalarda 638 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
Emniyet MüdürlüğüYerel HaberlerOperasyon3. SayfaYozgatGüncelSon Dakika

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