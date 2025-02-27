Yozgat'ta uyuşturucu madde suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Yozgat Çandır İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda hakkında kesinleşmiş 3 yıl 15 gün cezası bulunan A.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.S., tutuklanarak Boğazlıyan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
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