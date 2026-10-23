Yozgat Yerköy\'de iş yerinde çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bekir Bozdağ Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İş yerinden dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Yerköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe yol açan ve binalara sıçrama tehlikesi bulunan alevlere itfaiye görevlileri müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü ve ardından soğutma çalışması yapıldı.

Maddi hasarın meydana geldiği iş yerindeki yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.