Yozgat Yerköy\'de narkotik operasyonunda 5 bin 626 sentetik hap ele geçirildi

Yozgat Yerköy'de narkotik operasyonunda 5 bin 626 sentetik hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ve narkotik ekiplerinin ortak operasyonunda ticari takside 100 kutu içinde 5 bin 626 sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramaların ardından şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 626 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda ticari taksi ile Ankara'dan Yozgat'a uyuşturucu madde bilgisi alarak harekete geçti.
Söz konusu araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 100 kutu içerisinde toplam 5 bin 626 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlemi başlatıldı.
Kaynak: İHA
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