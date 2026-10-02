Yozgat Yerköy\'de narkotik operasyonunda 5 bin 626 sentetik hap ele geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 626 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda ticari taksi ile Ankara'dan Yozgat'a uyuşturucu madde bilgisi alarak harekete geçti.

Söz konusu araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 100 kutu içerisinde toplam 5 bin 626 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlemi başlatıldı.