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Yozgatlı şehit Arslan'ın cenazesi Kayseri'den uğurlandı - Son Dakika
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Yozgatlı şehit Arslan'ın cenazesi Kayseri'den uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın naaşı, Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı'ndan Yozgat'a uğurlandı.

Yozgatlı şehit Arslan\'ın cenazesi Kayseri\'den uğurlandı
24.12.2023 - 15:48,
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Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın naaşı, Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı'ndan Yozgat'a uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit askerler içerisinde yer alan 25 yaşındaki Ahmet Arslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Yozgat'a götürülmek üzere Erkilet Askeri Havalimanı'na getirildi. Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Arslan'ın ailesi, yakınları, askeri erkan ve il protokolü, havalimanında düzenlenen törene katıldı.

Törenin ardından şehit Ahmet Arslan'ın naaşı, baba ocağı Yozgat'a uğurlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Ahmet Arslan, Kayseri, Yozgat, Tören, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yozgatlı şehit Arslan'ın cenazesi Kayseri'den uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgatlı şehit Arslan'ın cenazesi Kayseri'den uğurlandı - Son Dakika
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