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Yüksek kâr getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok... - Son Dakika
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Yüksek kâr getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok...

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın, dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde...

Yüksek kâr getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok...
15.12.2023 - 15:45,  Güncelleme: 15:46
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Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın, dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Emre Belözoğlu, Seçil Erzan, Arda Turan, Muslera, Dolandırıcılık, Ünlüler, Suç, Futbol, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüksek kâr getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksek kâr getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok... - Son Dakika
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