Yüksekova\'da 57 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta 57 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli bir araç tespit edildi. Yüksekova ilçesinde 8 Temmuz 2026 tarihinde durdurulan araçta yapılan aramada, 90 parça halinde 57 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı" denildi. - HAKKARİ