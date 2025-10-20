Yüksekova'da 999 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yüksekova'da 999 Gram Esrar Ele Geçirildi

Yüksekova\'da 999 Gram Esrar Ele Geçirildi
20.10.2025 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Jandarma, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlediği operasyonda 999 gram esrar yakaladı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde müşterek olarak düzenlediği operasyonda 999 gram kubar esrar ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Boybey Mahallesi mevkiinde icra edilen operasyon neticesinde 999 gram kubar esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmış ve şüpheli M.S.D. (56) hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Yüksekova, Politika, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Hakkari, van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da 999 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş 3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş
Yağışlı hava kazaya neden oldu Bilanço ağır Yağışlı hava kazaya neden oldu! Bilanço ağır
Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor İsmail Yüksek’ten Deniz Undav’ı susturan cevap Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap
Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
Arda Turan 904’te yıkıldı Arda Turan 90+4'te yıkıldı

19:33
Endrick’in Real Madrid’den ayrılmak için tek bir şartı var
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
19:30
Casusluk soruşturmasında gözaltına alınan Merdan Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV’ye kayyum atandı
Casusluk soruşturmasında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı
18:39
1.5 yıldır boştaydı Rafael Benitez’in yeni takımı belli oldu
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu
18:32
Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
18:19
ABD yine tekne vurdu 6 kişi öldü
ABD yine tekne vurdu! 6 kişi öldü
17:36
Berhan Şimşek, CHP’den ihraç edildi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 19:52:06. #7.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da 999 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.