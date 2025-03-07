Yüksekova\'da Araç Dereye Uçtu, 1 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracın dereye uçması sonucu 1 kişi yaralı kurtulurken, 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı dereye uçtu. Araçta bulunan 2 kişiden biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. - HAKKARİ