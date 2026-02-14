Yüksekova\'da Ev Yangını: Büyük Hasar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın, tüm müdahalelere rağmen büyük hasara yol açtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli-Yazılı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Savcı Taras'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda evleri küle dönen Taras ailesi geçici olarak akrabalarının yanına yerleşti. Maddi hasarın büyük olduğu yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - HAKKARİ