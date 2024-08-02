Yüksekova'da gece vakti korkutan yangın: 2 bin bağ ot yandı - Son Dakika
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Yüksekova'da gece vakti korkutan yangın: 2 bin bağ ot yandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot yanarken, ekiplerin uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

02.08.2024 01:18  Güncelleme: 01:25
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Yüksekova'da gece vakti korkutan yangın: 2 bin bağ ot yandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot yanarken, ekiplerin uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Edilen bilgiye göre olay akşam saat 21.30'da ilçenin Büyükçiftlik beldesine bağlı Ünlüce köyünde meydana geldi. Köyün yakınlarına bırakılan Cevat Anuş isimli vatandaşa ait 2 bin bağ ot bilenmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangının büyüdüğünü gören köy sakinleri hemen yardım için Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, büyük çaba ve uğraşlar sonucu yangını söndürdüler. Ekipler yangını söndürdükten sonra, soğutma işlemlerini yerinde yaparken, Anuş ailesine ait 2 bin bağ ot küle döndü.

Anuş ailesi ise, yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

Yüksekova\'da gece vakti korkutan yangın: 2 bin bağ ot yandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da gece vakti korkutan yangın: 2 bin bağ ot yandı - Son Dakika

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