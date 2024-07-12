Yüksekova'da İHA düştü, köy sakinleri panik yaşadı

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Yüksekova'da araziye İHA düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye insansız hava aracı düştü. Köy sakinleri panik yaşarken, polis ve jandarma ekipleri olay yerinde önlem aldı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde ilçeye 5 kilometre mesafede bulunan Yoncalık köyündeki bir araziye İHA düştü. İHA'nın araziye düşmesi köy sakinlerini korkuttu. Kısa süre içinde alev alarak yanan İHA'nın dumanları köyün birçok noktasından görüldü. Bölgede geniş kapsamlı güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yangın, Yüksekova Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.