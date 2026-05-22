Yüksekova\'da Kadın Kayalıklardan Düştü: Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot ve pancar toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar (Hirmi) köyü kırsalındaki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ot ve pancar toplamak amacıyla dağlık araziye çıkan N.Y. (45) isimli kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü.

İhbarı üzerine bölgeye Yüksekova Devlet Hastanesi'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Engebeli arazi şartları nedeniyle sağlık ekipleri, kilometrelerce yolu yaya yürüyerek olay yerine ulaştı. Ağır yaralanan N.Y'ye, kayalıkların arasında ilk müdahale yapıldı. Sedyeye sabitlenen yaralı kadın, ekiplerin ve köy sakinlerinin yoğun çabasıyla dik yamaçlardan taşınarak ambulansın beklediği güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak altına alınan N.Y., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının ölüm haberi yakınlarını ve köy sakinlerini yasa boğdu.

Muhtardan "Can Güvenliği" uyarısı

Olayın ardından arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Onbaşılar Köyü Muhtarı Husret Şen, bölgenin coğrafi yapısının taşıdığı risklere dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Muhtar Şen, "Bölgemizde pancar dönemi başladığı için vatandaşlarımız dağlara akın ediyor. Ancak özellikle bu bölgedeki kayalıklar çok dik ve kaygan. Bugün çok acı bir olay yaşadık. Pancar toplamaya çıkan tüm vatandaşlarımızın dik yamaçlardan ve uçurumlardan uzak durmalarını, can güvenliklerini tehlikeye atmamalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı inceleme sürdürüyor. - HAKKARİ