Yüksekova'da Kaybolan Genci Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Yüksekova'da derede kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girdiği Avaşin Deresi'nde kaybolan 18 yaşındaki genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Dağlıca köyünde piknik yapmaya giden İbrahim K. (18), serinlemek için girdiği Avaşin Deresi'nde akıntıya kapılarak kayboldu. Gencin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ve köy halkı bölgeye sevk edildi. Ekipler, derenin farklı noktalarında yoğun bir şekilde arama yaptı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama kurtarma çalışmalarının sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacağı açıklandı. Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, olayın ilk anından itibaren ekiplerle birlikte bölgede olduklarını belirterek, "İbrahim kardeşimiz bugün arkadaşlarıyla birlikte Dallıca bölgesine piknik yapmak için gelmiş. Öğle saatlerinde serinlemek amacıyla dereye girmiş. Arkadaşlarının ifadesine göre, akıntının yüksek olması nedeniyle suya kapılıp gözden kaybolmuş. Haber verilmesi üzerine devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Arama çalışmaları akşam saatlerine kadar sürdü. Karanlığın çökmesiyle birlikte ara verildi. Sabah saat 06.00 itibarıyla tekrar başlayacak. Ümidimiz, kardeşimize sağ salim kavuşmaktır" dedi.