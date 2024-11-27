Yüksekova'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Yüksekova'da Kaza: 4 Yaralı

Yüksekova\'da Kaza: 4 Yaralı

Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle iki araç kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

27.11.2024 18:28
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Esendere yolu üzerinde bulunan Akpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Son iki gündür bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kazaları da beraberinde getirdi. Akşam saatlerinde Esendere yolu üzerinde ticari araç ile otomobil kar yağışından dolayı buz tutan yoldan kayarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevke dildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kaza yapan araçları çekici yardımı ile kaldırdıktan sonra kısa süreli kapatılan yol yolu yeniden trafiğe açtı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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