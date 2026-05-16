Yüksekova\'da Minibüs Kazası: 2 Ölü

16.05.2026 17:54
Hakkari Yüksekova'da pancar toplayan işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamak için yola çıkan işçileri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Meşkan Tepesi mevkisinde meydana geldi. Bölgeye pancar toplamak üzere giden işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kişi hayatını kaybetti 7 kişi de yaralandı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve durumu kritik olan Ali Ekremen de yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıkmış oldu.

"Soruşturma devam ediyor"

Hastanede tedavileri süren diğer yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikatın Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Bölgede mevsimsel olarak pancar ve şifalı ot toplamak amacıyla her yıl benzer yolculukların yapıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

