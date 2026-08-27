Yüksekova\'da Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: 10 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüs ile inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki eski polis kontrol noktası mevkiinde sürücülerinin isimleri ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs ile 70 E 5121 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.S., M.D., D.A., Y.K., M.B., Ş.K., A.D., H.D., K.G. ve V.D., 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.