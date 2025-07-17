Yüksekova\'da Tır Elektrik Çizgisine Çarptı, İşçi Yaralandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tırın iletken hattına çarpması sonucu bölgede arızayı gideren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) personeli Sait Özdemir ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde çevreyolu üzerinde meydana geldi. Yol yapım çalışmaları nedeniyle kesilen elektrik akımını yeniden sağlamak için görevlendirilen VEDAŞ arıza ekibinde yer alan Sait Özdemir, kopan iletken hattını onarmaya çalıştı. Bu esnada bölgeden geçen bir tırın iletken hattına çarpmasıyla gerilen telin isabet etmesi sonucu Sait Özdemir ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sait Özdemir'i Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayı duyan Özdemir'in yakınları hastaneye akın ederken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - HAKKARİ